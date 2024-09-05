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EKONOMİ

Sürdürülebilirlik raporları güvence denetimine tabi olacak

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporları, düzenlenecekleri ilk yıldan başlamak üzere güvence denetimine tabi tutulacak.

Sürdürülebilirlik raporları güvence denetimine tabi olacak
Yayınlanma Tarihi: 5.09.2024 13:18:58 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:07

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporları, düzenlenecekleri ilk yıldan başlamak üzere güvence denetimine tabi tutulacak.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2024 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının kurum tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, düzenlenecekleri ilk yıldan başlamak üzere güvence denetimine tabi tutulmasına karar verildi.

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Etiketler Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standart Kamu Gözetimi Resmi Gazete 1 Ocak 2024

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