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EKONOMİ

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Zabotkin, ekonominin mali politikaya hassasiyetinin azaldığını dile getirdi

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Zabotkin, ekonominin mali politikaya hassasiyetinin azaldığını dile getirdi
Yayınlanma Tarihi: 30.08.2024 08:52:47 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 08:50

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin, politika faizinin enflasyonu etkilemek için ana araç olduğunu belirterek, "Ancak enflasyonda, mali politikaya hassasiyeti azalan ekonominin payı arttı." dedi.

Zabotkin, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Merkez Bankasının ilave faiz artışına ilişkin değerlendirme yaptığını dile getiren Zabotkin, "Bu, bir sonraki toplantıdaki artışın önceden belirlenmediği, gelen verilere bağlı olacağı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Mevcut faiz oranının rekor seviyelere yaklaştığını belirten Zabotkin, "Politika faizi, enflasyonu etkilemek için ana araçtır. Ancak enflasyonda, mali politikaya hassasiyeti azalan ekonominin payı arttı. Bu da ekonominin payının az olduğu döneme kıyasla politika faizinde daha önemli değişiklik anlamına geliyor." dedi.

Zabotkin, yüksek politika faiz oranına rağmen mevcut mali politikanın "azami düzeyde" katılaşmadığının altını çizdi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 26 Temmuz'da 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltmişti.

Rusya'da enflasyon oranı yüzde 9 seviyesinde bulunurken, Rusya Merkez Bankası, bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

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Etiketler Rusya Moskova Rusya Merkez Bankası Aleksey Za

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