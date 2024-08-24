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EKONOMİ

Fitch, işsizlik oranlarının birçok gelişmiş ekonomide yükseldiğini duyurdu

Fitch, işsizlik oranlarının birçok gelişmiş ekonomide yükseldiğini duyurdu
Yayınlanma Tarihi: 24.08.2024 10:33:48 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:33

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, işsizlik oranlarının son 6 ayda birçok büyük gelişmiş ekonomide tırmandığını bildirdi.
Fitch'ten yapılan açıklamada, işsizlik oranları tarihsel standartlara göre düşük kalmaya devam etse de iş gücü piyasası koşullarının gevşemesinin ücret enflasyonundan biraz baskıyı almaya başladığı kaydedildi.

Bu durumun, gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankalarının faiz indirimlerini haklı çıkarmalarına yardımcı olduğu anlatılan açıklamada, işsizlik oranlarının ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya ve İsviçre'de arttığına işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'de bir yıl önce yüzde 3,5 seviyesindeki işsizlik oranı Temmuz 2024'te yüzde 4,3'e yükseldi. İngiltere'de Kasım 2023'te yüzde 3,8 olan işsizlik oranı mayısta yüzde 4,2'ye çıktı. Kanada'da Ocak 2023'te yüzde 5 olan oran Temmuz 2024'te yüzde 6,4 oldu. Almanya'da Mayıs 2023'te yüzde 2,9 olan oran Haziran 2024'te yüzde 3,4'e yükseldi. Avustralya'da Haziran 2023'te yüzde 3,5 seviyesindeki işsizlik oranı Temmuz 2024'te yüzde 4,2'ye çıktı. İsviçre'de Haziran 2023'te yüzde 2 olan işsizlik oranı Temmuz 2024'te yüzde 2,5 oldu."

Avrupa, İngiltere, İsviçre ve Kanada merkez bankalarının son 2-3 ayda politika faizlerini düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili getirisinin de ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın gelecekte faiz oranlarını düşüreceği beklentisiyle düştüğü belirtildi.

Açıklamada, buna karşın politika faizini, Japonya Merkez Bankasının yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığından yüzde 0,25'e yükselttiği, Rusya Merkez Bankasının da hızlanan enflasyon karşısında 200 baz puan artışla yüzde 18'e çıkardığı anımsatıldı.

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Etiketler Uluslararası Fed Fitch Ratings Fitch Rusya Merkez Bankası japonya merkez bankası Avrupa ABD Merkez Bankası Avustralya Almanya Kanada İsviçre İngiltere ABD

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