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EKONOMİ

Yılın son Enflasyon Raporu'nun yayım tarihi güncellendi

Yılın son Enflasyon Raporu’nun yayım tarihi güncellendi
Yayınlanma Tarihi: 23.08.2024 10:25:41 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:17

31 Ekim 2024'te yayımlanacağı duyurulan Enflasyon Raporu 2024-IV'ün yayım tarihi, 8 Kasım 2024 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 8 Kasım 2024 olarak güncelledi.

TCMB duyurusunda, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yurt dışı toplantı programı nedeniyle 2024 para politikası metninde 31 Ekim 2024'te yayımlanacağı duyurulan Enflasyon Raporu 2024-IV'ün yayım tarihinin 8 Kasım 2024 olarak güncellendiği bildirildi.

Duyuruda, Enflasyon Raporu yayım tarihlerine "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/takvim" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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Etiketler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası Fatih KARAHAN Enflasyon Raporu

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