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EKONOMİ

Apple, AB'deki kullanıcıların varsayılan uygulamaları silmelerine izin verecek

Apple, AB’deki kullanıcıların varsayılan uygulamaları silmelerine izin verecek
Yayınlanma Tarihi: 23.08.2024 10:25:41 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:21

ABD'li teknoloji devi Apple, Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyum kapsamında App Store, Mesajlar, Fotoğraflar, Kamera ve Safari uygulamalarının silinebilmesini mümkün hale getirecek.

Apple'dan yapılan açıklamada, AB'deki kullanıcılar için yıl sonuna kadar, iOS ve iPadOS için tarayıcı seçim ekranında, varsayılan uygulamalarda ve uygulama silmede değişiklikler yapılacağı duyuruldu.

Bu güncellemelerin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) gerekliliklerine uyum kapsamında gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, üçüncü taraf araçların da kullanılabilir hale getirileceği aktarıldı.

AB'deki kullanıcıların iOS ve iPadOS 18'de her kullanıcıya sunulan "varsayılan uygulamalar" bölümünü ayarlarda göreceği belirtilen açıklamada, kullanıcıların gelecekteki yazılım güncellemelerinde telefon numaralarını çevirme, mesaj gönderme, metin çevirme, parolaları yönetme, klavyeler ve istenmeyen çağrı filtreleri için yeni varsayılan ayarlara sahip olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, App Store, Mesajlar, Fotoğraflar, Kamera ve Safari uygulamalarının artık AB'deki kullanıcılar için silinebilir olacağı bilgisi yer aldı.

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Etiketler ABD Dijital Pazarlar Yasası Avrupa Birliği Safari App Store klavye DMA AB iPadOS ios apple

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