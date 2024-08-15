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EKONOMİ

Rusya kriptoyu yasallaştırıyor

Rusya kriptoyu yasallaştırıyor
Yayınlanma Tarihi: 15.08.2024 09:08:06 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 08:20

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya Merkez Bankası ile kripto para borsalarını yasallaştırmak üzere çalışma yaptıklarını söyledi.

Siluanov, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'da kripto para ödemeleri ve madenciliğine yönelik son dönemde çeşitli yasaların yürürlüğe girdiğini belirtti.

Söz konusu yasaların ardından geriye kripto para borsalarına yönelik düzenlemelerin kaldığına işaret eden Siluanov, "Geriye, kendi resmi yasal kripto borsalarımızın oluşturulmasının sonuca ulaştırılması kaldı. Bu hala gri bir alanda, (kripto para borsaları) ne yasal ne de yasa dışı durumdalar." dedi.

Rus hükümetinin bu konuda çeşitli istişareler yaptığını anlatan Siluanov, "Bu konuyu Rusya Merkez Bankası ile görüşüyoruz ve birlikte üzerinde çalışıyoruz. Farklı bakış açıları nedeniyle bunu nasıl yapacağımız konusunda bir çözüm bulamadık. Biz bu sürecin yasallaştırılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Siluanov, Rusya Merkez Bankasının ise konuya daha temkinli yaklaştığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ağustos'ta, kripto paraların uluslararası ödemeler ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını ve kripto para madenciliğini yasal hale getiren yasaları onaylamıştı.

Rusya Merkez Bankası 2021'de hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmişti. Ancak kripto paralar, Ukrayna savaşının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle ülkede giderek yaygınlaşmıştı.

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Etiketler Rusya Rusya Merkez Bankası Moskova Vladimir Putin Anton Sil Rus SWIFT Ukrayna savaşın Rusya Devlet Başkanı

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