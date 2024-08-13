Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti
EKONOMİ

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde büyük ve orta ölçekli şirketler endeksinde değişikliğe giderken, Türkiye'nin standart endeksine 1, orta ölçekli şirketler endeksine ise 9 yeni hissenin eklendiğini duyurdu.

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti
Yayınlanma Tarihi: 13.08.2024 12:08:18 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:46

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişiklilerini açıklarken, Türkiye'nin standart endeksine 1, Small Cap Endeksine ise 4 yeni hissenin eklendiğini duyurdu.

MSCI, küresel endekslerde 30 Ağustos seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre Türkiye standart endeksine Anadolu Efes eklendi.

Small Cap Endeksi'ne ise Anadolu Hayat Emeklilik, Borusan Birleşik Boru, Lydia Holding, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri eklenirken, Anadolu Efes Biracılık, Beşiktaş, Katılımevim Tasarruf Finansman, ODAS Elektrik Üretim Sanayi Ticaret ile Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticaret çıkarıldı.

Öte yandan, Türkiye'de 30 Ağustos tatil olduğu için değişikliler Türk şirketleri için 29 Ağustos seans kapanışından itibaren geçerli olacak.
Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını bildirdi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Türkiye Anadolu Hayat Emeklilik Anadolu Efes Borusan Birleşik Boru Lydia Holding Türk Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticaret MSCI MSCI endeksi Katılımevim Tasarruf Finansman ODAS Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Beşiktaş Small Cap Endeksi Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anadolu Efes Biracılık

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN