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EKONOMİ

Karadağ'da mahkeme, kripto para şirketi kurucusu Do Kwon'un Güney Kore'ye iadesini onayladı

Karadağ’da mahkeme, kripto para şirketi kurucusu Do Kwon’un Güney Kore’ye iadesini onayladı
Yayınlanma Tarihi: 2.08.2024 06:31:29 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 06:28

Karadağ Temyiz Mahkemesi, geçen yıl dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak hapis cezasına çarptırılan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'un Güney Kore'ye iade edilmesi kararını onayladı.

Karadağ Temyiz Mahkemesinden yapılan açıklamada, Do Kwon'un ABD'ye iadesinin reddedildiği ve Güney Kore'ye iade kararı verildiği belirtildi.

Güney Kore ve ABD'den gelen taleplerin incelendiği, Ceza Kanunu Uluslararası Hukuki Yardım Yasası hükümleri doğrultusunda işlemin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Güney Kore'nin talebi ABD'nin talebine göre daha önce tarafımıza ulaşmış, Ceza Kanunu Uluslararası Hukuki Yardım Yasası hükümleri doğrultusunda aynı kişinin iadesini isteyen birden fazla devlet olduğunda uygulanan kriterler doğru şekilde değerlendirilerek Güney Kore'nin talebine öncelik verilmiş ve ABD'nin talebi reddedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Do'nun ne zaman iade edileceği mahkeme tarafından açıklanmadı.

Terraform Labs şirketi, ocakta ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu.

- ABD ve Güney Kore, Do'nun iadesini istemişti

ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçlamıştı.

Kırmızı bültenle aranan Do, geçen yıl Karadağ'da tutuklanmış, Haziran 2023'te de "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD ve Güney Kore, Do'nun iadesini talep etmişti.

Do Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

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Etiketler ABD Güney Kore Karadağ Ceza Kanunu Uluslararası Hukuki Yardım Yasası Karadağ Temyiz Mahkemesi Do Kon Terra Luna Terraform Labs Terrausd

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