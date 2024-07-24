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EKONOMİ

Nijerya, veri korumasını ihlal ettiği için Meta'ya 220 milyon dolar ceza verdi

Nijerya hükümetinin, Facebook ve WhatsApp'ın ülkenin veri koruma ve tüketici hakları yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Meta şirketine 220 milyon dolar ceza verdiği bildirildi.

Nijerya, veri korumasını ihlal ettiği için Meta’ya 220 milyon dolar ceza verdi
Yayınlanma Tarihi: 24.7.2024 09:10:30 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:10

Nijerya Federal Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (FCCPC) yetkilisi Adamu Abdullahi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meta şirketine karşı 3 yıl boyunca yoğun soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti.

Soruşturmalarda, Facebook ve WhatsApp'ın ülkenin veri koruma ve tüketici hakları yasalarını "çok kez" ihlal ettiğinin tespit edildiğini kaydeden Abdullahi, bu nedenle hükümetin Meta'ya 220 milyon dolar ceza kestiğini söyledi.

Abdullahi, şirketin ayrıca diğer ülkelerdeki kullanıcılara verilerinin paylaşılıp paylaşılmayacağına karar vermeleri için seçenekler sunduğunu ancak Nijeryalılara bunu sunmadığını ifade etti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, 2022'de Meta'nın ülkede 154 milyon aktif abonesi olduğunu açıklamıştı.

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Etiketler Afrika Nijerya Adamu FACEBOOK Nijerya Federal Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Meta Met WhatsApp

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