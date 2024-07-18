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EKONOMİ

Saudia, Alman Lilium'dan 100 adede kadar elektrikli uçan taksi sipariş etti

Saudia, Alman Lilium’dan 100 adede kadar elektrikli uçan taksi sipariş etti
Yayınlanma Tarihi: 18.7.2024 13:43:37 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 13:38

Almanya Münih merkezli uçan taksi girişimi Lilium'un, geliştirdiği dikey iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksiler için Suudi Arabistan hava yolu şirketi Saudia'dan 100 adet sipariş aldığı bildirildi.

Lilium tarafından yapılan açıklamada, firmanın Münih yakınlarındaki Oberpfaffenhofen'de bulunan genel merkezine Saudia Group yöneticileri tarafından yapılan ziyaret sırasında, iki firma arasında 50 uçan taksi için kesin satın alma ve 50 uçan taksi için de satın alma hakkı sözleşmesi imzalandığı belirtildi.
Saudia Group'un hava taksilerini hacıları Mekke ile Cidde arasında taşımanın yanı sıra konukları başkent Riyad'daki büyük spor etkinliklerine ve turistik yerlere taşımak için kullanmayı amaçladığı aktarılan açıklamada, uçak taksilerin 2026'da teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.

Lilium, elektrikle çalışan uçan taksiler için şu ana kadar toplamda 676 sipariş aldığını da duyurdu.

Uçan taksi, tam uçuşa hazır olduğunda 350 km menzile sahip olacak ve saatte 250 km hıza ulaşabilecek. Kanatlarında 36 elektrikli motor bulunan uçan taksi altı yolcu taşıyabiliyor.

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Etiketler Alman Lilium Münih Suudi Arabistan hava yolu Saudia Mekke Riyad Cidde Saudia Group Almanya

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