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EKONOMİ

Yemen'in Aden kentinde BAE finansmanıyla güneş enerjisi santrali açıldı

Yemen’in Aden kentinde BAE finansmanıyla güneş enerjisi santrali açıldı
Yayınlanma Tarihi: 16.7.2024 09:08:26 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:00

Yıllardır iç savaşla boğuşan Yemen'de elektrik kesintileri sorununu çözme çabaları kapsamında, Aden kentinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) finansmanıyla güneş enerjisi santrali açıldı.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Başbakan Ahmed Avad bin Mübarek, katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmada, BAE tarafından finanse edilen projenin "Yemen'deki en önemli stratejik yenilenebilir enerji projelerinden biri olduğunu" ifade etti.

Güneş enerjisi santralinin 120 megavat elektrik üretme kapasitesine sahip olduğunu aktaran Bin Mübarek, ülkenin bazı kentlerinde benzer elektrik üretim istasyonları inşa etmek istediklerini söyledi.

Bin Mübarek, hükümetin "üretim ve dağıtım birimlerini geliştirip, elektrik sektöründe gerçek reformlar gerçekleştirerek, ülkedeki elektrik krizine sürdürülebilir çözümler bulacağını" kaydetti.

SABA'nın haberine göre, söz konusu istasyon, 1 milyon 600 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edildi ve kurulum çalışmaları 211.000'den fazla güneş panelini içeriyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle enerji santralleri için gereken yakıtı tedarikinde sorunlar yaşanan Yemen'in pek çok kentinde sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.

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Etiketler Yemen Ahmed Avad bin Mübarek Sana Aden Suudi Arabistan BAE Birleşik Arap Emirlikleri İran husiler

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