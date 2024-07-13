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EKONOMİ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Yayınlanma Tarihi: 13.7.2024 10:49:23 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 10:51

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 141 bin 121 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 137 bin 329 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 74 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 69 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 141 bin 121 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 137 bin 329 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 ile ithal kömür ve yüzde 16,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 406 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 437 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Etiketler barajlı hidroelektrik santral doğal gaz santral Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye

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