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EKONOMİ

Sri Lanka, dış borçların yeniden yapılandırılması konusunda anlaşmaya vardı

Sri Lanka, dış borçların yeniden yapılandırılması konusunda anlaşmaya vardı
Yayınlanma Tarihi: 27.6.2024 08:31:18 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 08:29

Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, aralarında Hindistan, Fransa, Japonya ve Çin'in bulunduğu ülkelerle borç yapılandırma anlaşmalarına imza attıklarını duyurdu.

Wickremesinghe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sabah Paris'te resmi dış kreditörlerimizle nihai anlaşmaya vardık. Benzer şekilde Pekin'de de Çin Exim Bank ile anlaşmaya imza attık." ifadesini kullandı.

Yeni anlaşmalar kapsamında, aralarında Hindistan, Fransa, Japonya ve Çin'in bulunduğu alacaklı ülkelere olan yaklaşık 10 milyar dolarlık borcun yeniden yapılandırılacağını kaydeden Wickremesinghe, yabancı ülkelere yapılacak tüm kredi ödemelerinin 2028'e kadar ertelendiğini açıkladı.
Wickremesinghe, dış borçları 2043'e kadar imtiyazlı koşullarda geri ödeyeceklerini belirtti.

Anlaşmaların 2 Temmuz'da parlamentoya sunulacağı bilgisini paylaşan Wickremesinghe, parlamento üyelerini anlaşmaları onaylamaya çağırdı.
Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka'nın Çin'e yaklaşık 7 milyar, Hindistan'a da yaklaşık 1 milyar dolar borcunun olduğu biliniyor.

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Etiketler Çin Hindistan Fransa Japonya Paris Pekin Çin Exim Bank Ranil Wi Sri Lanka

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