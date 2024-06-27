Arama

Menu
EKONOMİ

IMF: Kenya’daki durumu yakından izliyoruz

IMF: Kenya’daki durumu yakından izliyoruz
Yayınlanma Tarihi: 27.6.2024 08:31:18 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 08:25

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Kenya'da son günlerde yaşanan olaylardan üzüntü duyduklarını belirterek, IMF'nin ülkedeki durumu yakından izlediğini bildirdi.

Kozack, yazılı açıklamasında, Kenya'da son günlerde yaşanan trajik olaylardan derin kaygı duyduklarını vurgulayarak, "Can kaybı ve çok sayıda yaralanmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Düşüncelerimiz, ülkedeki krizden etkilenen tüm insanlarla birlikte." ifadesini kullandı.

IMF'nin Kenya'daki durumu yakından izlediğini dile getiren Kozack, şunları kaydetti:

"Kenya'yı desteklemekteki temel amacımız, karşılaştığı güç ekonomik zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak, ekonomik beklentilerini ve halkının refahını artırmaktır. Sağlam, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye yönelik bir rota çizmek için Kenya ile birlikte çalışmaya kararlıyız."

- Kenya'daki gösteriler

Kenya'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, 18 Haziran'dan bu yana ülkenin farklı şehirlerinde 2024 Finans Tasarısı'nı protesto ediyor.
Vergi artışlarına tepki göstermek ve ekonomi politikalarına yönelik endişeleri dile getirmek için düzenlenen protestolara güvenlik güçleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümetin vergi düzenlemesine karşı çıkan ve meclis binasına giren göstericilere polisin ateş açması sonrası başkent Nairobi başta olmak üzere ülke genelinde çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Kenya IMF

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN