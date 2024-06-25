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EKONOMİ

ÇAYKUR birinci sürgün döneminde 213 bin ton yaş çay aldı

ÇAYKUR birinci sürgün döneminde 213 bin ton yaş çay aldı
Yayınlanma Tarihi: 25.6.2024 08:42:16 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 08:40

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) birinci sürgün döneminde 213 bin ton yaş çay aldığı bildirildi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı yaş çay alım çalışmalarının planlama doğrultusunda sorunsuz devam ettiği belirtildi.

Birinci sürgün döneminde üreticilerden 213 bin ton yaş çay alımı yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bölgemizde aile işletmeciliği olarak başlayan çay tarımı ve ziraatının gelecek nesillere aktarılması ancak doğru uygulama ve politikalarla çayımıza sahip çıkmakla mümkündür. Dolayısıyla çay hasadının mümkün olduğu kadar üreticilerimiz tarafından yapılması, toplanan ürün içerisinde yabancı ot, kök ve kuru yaprak olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ÇAYKUR'un üstlendiği misyonun bilincinde olunduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Gerekli koordinasyon ve denetim çalışmalarını uygulamaya alıyor, sektör içi çalışmaları da takip ediyoruz. Daire başkanlarımız ve fabrika müdürlerimizle düzenli yaptığımız kampanya hazırlıkları ve istişare toplantılarımız neticesinde bölgelerimizde çayın gelişim süreçlerine uygun olarak ikinci sürgün çay alımlarına 26 Haziran Çarşamba günü başlanacaktır. İkinci sürgün sezonunun tüm üreticilerimiz için huzurlu ve bereketli geçmesini temenni ederiz."

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