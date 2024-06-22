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EKONOMİ

ABD'de bankacılık düzenleyicileri 4 büyük bankanın olası iflas planlarını zayıf buldu

ABD’de bankacılık düzenleyicileri 4 büyük bankanın olası iflas planlarını zayıf buldu
Yayınlanma Tarihi: 22.6.2024 08:25:17 Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 08:18

ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase bankalarının olası iflasla nasıl başa çıkacaklarına yönelik hazırladıkları planlarda zayıflık tespit edildiğini bildirdi.

Fed ve FDIC, 8 büyük bankanın mali sıkıntı veya batışı durumunda iflasının düzenli şekilde çözümlenmesine yönelik stratejisinin tanımlandığı "çözüm planlarına" ilişkin incelemenin sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase'in planlarında "zayıflık" tespit edildiği belirtildi.

Wells Fargo, Bank of New York Mellon, State Street ve Morgan Stanley tarafından sunulan planlarda ise herhangi bir zayıflık tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı.

Bu 8 bankaya stratejileri ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilmesine yönelik alanların belirtildiği geribildirim mektupları gönderildiği, belirtilen eksikliklerin 1 Temmuz 2025'e kadar giderilmesi gerektiği kaydedildi.

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Etiketler Bank of America Citigroup Goldman Sachs JPMorgan Chase Bank of New York Mellon ABD Merkez Bankası ( State Street Morgan Stanley ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (DIC ABD Fed Wells Fargo

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