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EKONOMİ

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda düştü

Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi nisanda düştü
Yayınlanma Tarihi: 20.6.2024 08:39:13 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 08:37

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisanda önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 azaldı.

AB'de inşaat üretimi nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarken, 2023'ün aynı dönemine göre ise yüzde 0,9 geriledi.

AB ülkeleri arasında nisanda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 11,1 ile Macaristan, yüzde 8 ile Romanya ve yüzde 7,7 ile Slovakya'da belirlendi.

En fazla düşüş ise yüzde 3,7 ile Belçika'da, yüzde 2,7 ile Slovenya'da ve yüzde 2,1 ile Almanya'da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda Macaristan'da yüzde 15,6, Romanya'da yüzde 13,2 ve Portekiz'de yüzde 6,8 artarken, Belçika'da yüzde 9,3, Polonya'da yüzde 6, Slovenya'da yüzde 5,3 geriledi.

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Etiketler AB 2023 Eurostat Avrupa Birliği Polonya Portekiz Slovakya Almanya Avrupa İstatistik Ofisi Slovenya Romanya Belçika Macaristan Avro Bölgesi

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