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EKONOMİ

Osaka 2025 Expo'nun uçan araç operatörü SkyDrive ticari hizmetten vazgeçti

Osaka 2025 Expo’nun uçan araç operatörü SkyDrive ticari hizmetten vazgeçti
Yayınlanma Tarihi: 19.6.2024 08:28:34 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 08:23

Japonya'da düzenlenecek Osaka EXPO 2025 Fuarı'nda "elektrikli dikey kalkış ve iniş" sistemine sahip uçan aracın ticari hizmetinin iptal edildiği belirtildi.

Japon SkyDrive firması, gelecek yıl Osaka'da düzenlenecek fuarda "uçan araba kullanılarak ilk ulaşım hizmetinin başlatılması planlamasından" vazgeçtiğini açıkladı.

Firma, geliştirme aşamasındaki uçan aracını, Osaka EXPO 2025 fuarında ticari faaliyet kapsamlı yolcu taşımak yerine gösteri uçuşları için kullanmayı planlıyor.

Firmanın yeni planlaması doğrultusunda SkyDrive üretimi uçan arabanın 2026 yılı sonrasında Japonya'da ticari olarak ilk kez piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

- Test uçuşu 2020'de yapılmıştı

"Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL)" yapabilen, pervanelerine elektrikli motoruyla güç veren "SkyDrive SD-03" modeli "dünyanın en küçük eVTOL araçları" arasında gösteriliyor.

Japon ulusal basınında, SkyDrive firmasının Japonya'da kamuoyu önünde içinde insan bulunan ilk uçan araç test uçuşunu, Ağustos 2020'de gerçekleştirdiğini belirtildi.

Güneydoğudaki Aiçi eyaletinde Toyota kenti merkezli üretici firmanın, ABD Federal Havacılık İdaresine yaptığı sertifikasyon başvurusu, nisan ayı sonunda kabul edilmişti.

EXPO 2025, Osaka kentinin kıyısındaki yapay Yumeşima Adası'nda "Hayatlarımız için geleceğin toplumunu tasarla" mottosuyla Nisan-Eylül 2025'te düzenlenecek.

Japonya, Paris'teki Uluslararası Sergiler Bürosunun Kasım 2018'deki genel kurulunda adaylar Rusya ve Azerbaycan'ı geride bırakarak EXPO 2025'in ev sahibi seçilmişti.

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Etiketler Uluslararası Sergiler Bürosu Toyota Yumeşima Adası Japon ABD Federal Havacılık İdaresi SkyDrive Osaka 2025 Expo Osaka EXPO 2025 Fuarı Paris Rusya Aiçi Osaka Japonya Azerbaycan

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