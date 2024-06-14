İstanbul’daki havalimanlarında Kurban Bayramı yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşanan İstanbul Havalimanı'ndan bugün 1608, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 743 sefer yapılması planlanıyor.

Bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanının girişinde ve terminal önündeki caddede trafik yoğunluğu meydana geldi.

Yolcular, havalimanı binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Hem iç hatlar hem de dış hatlar kontuarlarında yoğunluk oluşurken iç hat kontuarlarında uzun kuyruklar görüldü.

Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutarak yoğunluğun oluşmasını önlemeye çalıştı.

İGA'dan alınan bilgiye göre, bugün havalimanından 1608 seferin yapılması planlanıyor. Bu uçuşlarla 262 bin 878 yolcunun ise seyahat etmesi bekleniyor.

- "Bayramda herkes mutlu olsun"

Tatil için İstanbul Havalimanı'ndan memleketi Erzurum'a giden Yunus Emre Çapacı, basın mensuplarına, biletini erken aldığı için zorluk yaşamadığını söyledi.

Memleketini çok özlediğini belirten Çapacı, "Bayramı köyde geçirmeyi planlıyorum. Memlekete senede bir kez gittiğim için oraları çok özledim. Bayram tatilini köyümde değerlendirip İstanbul'a geri döneceğim. Bayramda herkes mutlu olsun, herkesin yüzü gülsün." dedi.

- "Kazasız belasız bir bayram diliyorum"

Yolculardan Hasan Yıldız ise bayram tatili için memleketine gideceğini dile getirerek, "Bayramda ibadetlerimizi yerine getireceğiz, kurbanımızı keseceğiz. Bayram tatilinden sonra işimizin başına geri döneceğim. Kazasız belasız bir bayram diliyorum. Türk milletinin bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı'nı İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluk oluşturdu.

Yolcular sabahın erken saatlerinden itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Yolcular, terminal girişindeki kontrol noktalarında sıra bekledi.

Kontrolden geçenler, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Görevliler kuyrukları azaltmak için yoğun çaba gösterdi.

Bugün, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da toplam 743 sefer ile yaklaşık 130 bin yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.