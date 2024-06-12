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EKONOMİ

TÜRKPATENT tasarım merkezlerinin sınai mülkiyet kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor

TÜRKPATENT tasarım merkezlerinin sınai mülkiyet kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor
Yayınlanma Tarihi: 12.6.2024 08:49:59 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 08:42

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle "Tasarım Merkezlerinin Sınai Mülkiyet Kapasitelerini Geliştirme Programı"nın ilkini gerçekleştirdi.

TÜRKPATENT'ten yapılan açıklamaya göre, söz konusu geliştirme programıyla Türkiye'de bulunan 300'ü aşkın tasarım merkezine eğitimler verilerek tescilli tasarım sayılarının artırılması ve katma değerli üretimin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Programın ilk ayağı, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Karabük, Konya ve Sivas'taki tasarım merkezleri temsilcilerinin katılımıyla TÜRKPATENT'te yapıldı. Temsilcilere, sınai mülkiyet haklarının önemi, firma içi sınai mülkiyet süreçlerinin yönetimi, tasarım tescil başvuru süreci, tasarım tescili ve sağladığı haklar, tasarımın firmaya sağladığı avantajlar konu başlıklarında eğitimler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKPATENT Başkanı Zeki Durak, geçen yıl yayımlanan 2022 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre, yerli tasarım başvuru sayısında Türkiye'nin dünyada ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada olduğunu belirtti.

Rekabet gücünü artırmada tasarım ve inovasyonun kilit rol oynadığını aktaran Durak, başarılı firmaların artık sadece ürün ve hizmet üretmekle değil, aynı zamanda yenilikçi ve özgün tasarımlarla da öne çıktığını vurguladı. Durak, söz konusu geliştirme programının yıl içinde İzmir, İstanbul ve Adana'da da uygulanacağını bildirdi.

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