Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Fitch: Fransa'da ani seçim kararı mali belirsizliği artırıyor
EKONOMİ

Fitch: Fransa'da ani seçim kararı mali belirsizliği artırıyor

Fitch: Fransa’da ani seçim kararı mali belirsizliği artırıyor
Yayınlanma Tarihi: 12.6.2024 08:49:59 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 08:44

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ani seçim kararının ülkenin mali konsolidasyon yolu ve daha fazla ekonomik reform beklentileri etrafındaki belirsizliği artırdığını bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) yaklaşık yüzde 32 ile Macron'un partisi Rönesans'ın iki katını aşkın oy alması sonrasında, Cumhurbaşkanı'nın Ulusal Meclisi feshettiği anımsatıldı.

Ani şekilde alınan kararla erken seçimlerin 30 Haziran-7 Temmuz'da yapılacağına işaret edilen açıklamada, seçim sonucunun mali konsolidasyon önlemlerinin kapsamını etkileyeceği ve politika uygulamasına yönelik zorlukları artırabileceği belirtildi.

Açıklamada, ani seçim çağrısının politika ayarları konusunda belirsizliği artırdığına dikkat çekilen açıklamada, "Hiçbir parti mutlak çoğunluğu kazanamazsa, olası bir koalisyon hükümetinin nasıl görüneceği ve ne kadar istikrarlı olacağı belirsiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı ve başbakanın karşıt partilerden olması durumunda politika yapımının karmaşık hale gelebileceği ifade edilen açıklamada, RN'nin AP seçimlerindeki güçlü performansının yerel bir yasama çoğunluğuna dönüşüp dönüşmeyeceğinin belirsiz olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ancak son anketlerin RN'nin en büyük parti olarak ortaya çıkabileceğini ve bunun da ilk kez hükümette lider rol üstlenmesini sağlayabileceğini gösterdiği kaydedildi.

RN'nin ayrıntılı mali program sunmadığı, ancak vergi kesintilerini ve daha ilerici bir vergi sistemini savunduğu belirtilen açıklamada, ayrıca Fransız şirketlerini küresel rekabetten korumak için önlem çağrısı yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada, ülkedeki siyasi zorlukların yapısal reformları da engelleyebileceğine işaret edildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Macron AP Fitch Fransa Fransız Fitch Ratings Rönesans Avrupa Parlamentosu ( Ulusal Meclisi Ulusal Birlik Partisi Emmanuel Macron

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN