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EKONOMİ

Avrupa seçimlerinin ardından borsalar "aşırı sağ" etkisiyle baskı altında

Siyasi belirsizlik özellikle Fransız bankaları hisselerinde baskı oluşturdu.

Avrupa seçimlerinin ardından borsalar aşırı sağ etkisiyle baskı altında
Yayınlanma Tarihi: 11.6.2024 08:41:04 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:39

Avrupa borsaları, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sağa kayış ve Fransa'da parlamentonun feshedilmesinin yatırımcıları tedirgin etmesinin etkisiyle haftanın ilk iş gününde düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 düşüşle günü 522,16 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,35 değer kaybıyla 7.893,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,34 azalarak 34.542,01 puana indi.
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 18.494,89 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 azalışla 8.228,48 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,42 düşüşle 1,075 seviyesinde işlem gördü.

Öte yandan, Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50'lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,6 ile ikinci oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti.

Beklenmedik bir kararla 30 Haziran-7 Temmuz'da ülkede erken seçime gidileceğini duyuran Macron, "Oylamayla parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum." dedi.

Aşırı sağcılar başta olmak üzere muhalefet, "meşruiyetini" kaybettiğini düşündüğü Macron'un bu kararından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Böylelikle 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'na 50 günden az bir süre kalırken, ülke son 2 yılda 4. kez ulusal seçimler kapsamında sandık başına gitmeye hazırlanmaya başladı.

Analistler, özellikle Fransa'da Ulusal Meclis için yakın zamanda yeni seçimlerin yapılacağı beklentisinin yatırımcılar arasında belirsizliğe neden olduğunu belirterek, bunun da hisse fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Yatırımcılar ülkenin RN'nin müdahaleci ekonomi politikaları ve daha güçlü düzenleme riskinden de endişe duyuyor.

Siyasi belirsizlik özellikle Fransız bankaları hisselerinde baskı oluşturdu. BNP Paribas, Societe Generale ve Credit Agricole hisseleri sırasıyla yüzde 5,56, yüzde 7,46 ve yüzde 3,70 değer kaybetti.

JPMorgan analistleri yeni seçimle ilgili olarak "Bu karar sürpriz oldu ve büyük bir siyasi olay" yorumunda bulundu.

Avrupa'da aşırı sağın seçimde yükselmesi Avrupa devlet tahvillerini de olumsuz etkilerken, yatırımcılar ağırlıklı olarak Fransız tahvillerini sattı. Fransız tahvillerinin getiri farkı yükseldi.


Fransız tahvillerine gelen satışlar ülkenin 10 yıllık tahvillerin getirisini yüzde 3,24'e yükseltti.

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Etiketler Ulusal Meclisi Cac 40 Stoxx Europe 600 Avrupa Parlamentosu ( Ulusal Meclis Societe Generale Credit Agricole BNP Paribas Emmanuel Macron İngiltere Ulusal Birlik Partisi Fransa İtalya Almanya DAX 40

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