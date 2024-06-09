Uluslararası e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2024 sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu WORLDEF ISTANBUL 2024, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 3 gün boyunca perakende ve e-ticaret sektörlerinin temsilcilerini ağırladı.

Ulusal ve küresel marka liderlerinin yer aldığı fuarda, 4 farklı salonda eş zamanlı paneller gerçekleştirildi.

Kapılarını 6 Haziran Perşembe günü ziyaretçilere açan fuarın açılış konuşmasını WORLDEF Başkanı Ömer Nart gerçekleştirmişti.

Küresel e-ticaret markalarını ağırlayan fuarda, e-ticaret ekosisteminin uzman isimleri bir araya geldi. Etkinlik, katılımcı markalara e-ticaret alanında büyüme ve işbirliği fırsatları sunarken e-ticaret uzmanları tecrübelerini ziyaretçilerle paylaştı.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda 450'den fazla perakende markası, üreticileri, tedarikçiler e-ticaret odaklı ürün ve hizmetlerini sergileme fırsatı buldu.

Küresel pazaryerlerinde satış yapan 1500'den fazla satıcının katıldığı fuarda servis sağlayıcılar, e-ticaret yatırımcıları ve girişimciler de yer aldı.

E-ticaret ekosisteminden liderlerin, yöneticilerin ve profesyonellerinin buluştuğu etkinliğe, Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, Alibaba.com Avrupa Genel Müdürü Jijie Shen, Trendyol Group Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, Neil Patel Digital Kurucu Ortağı ve Youtuber Neil Patel, Birleşik Krallık eski Teknoloji Bakanı Ed Vaizey, Dubai CommerceCity Kıdemli Yöneticisi Arjun Sarkar, Amazon Reklamcılık Türkiye, Mısır, Güney Afrika Genel Müdürü Yasmina Ali Hassan, Ozon Global Ülke Genel Müdürü Hazal Maraş, Meta E-Ticaret ve Moda Sektörü Ortağı Ece Ademoğlu, TikTok Türkiye Ülke Direktörü Barış Aldanmaz, Sefamerve CEO'su Mehmet Metin Okur, Biggbrands Başkanı ve CEO'su Enis Karslıoğlu, Webtures CEO'su Kaan Gülten, T-Soft Kurucusu ve CEO'su Ömer Arıkan, MNG Kargo CEO'su Kağan Gündüz, idefix E-Ticaret ve Pazaryeri Genel Müdürü Önder Ömer Oğuzhan, Widect Genel Müdürü Enes Yılmaz, Armine Kurucusu Mehmet Dursun, Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, ikas CEO'su Mustafa Namoğlu, Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Ramazan Altınay'ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı.