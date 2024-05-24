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EKONOMİ

Finansal Hizmetler Güven Endeksi mayısta yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi mayısta yükseldi
Yayınlanma Tarihi: 24.5.2024 10:50:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 10:48

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), mayısta geçen aya göre 2,9 puan artışla 160,3 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi mayısta geçen aya göre 2,9 puan artışla 160,3 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, FHGE'yi, son 3 aydaki iş durumu ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi artış, son 3 aydaki hizmetlere olan talep azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlenirken, son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir miktar zayıfladı. Gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda istihdamda artış olmasını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

2024 yılı mayıs ayında NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe 3,3 puan artış olurken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 1,8 ve 1,9 puan azalış gerçekleşti.

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Etiketler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal hizmetler güven endeksi sigorta Finansal Hizmet Faaliyet Finansal Hizmetler İstatistikleri NACE Rev 2 sektör sınıflamasına Finansal Hizmetler 2024 yılı Finans ve Sigorta Faaliyet

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