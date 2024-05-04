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EKONOMİ

Uluslararası Helal Turizm Kongresi İzmir'de düzenlenecek

Uluslararası Helal Turizm Kongresi İzmir’de düzenlenecek
Yayınlanma Tarihi: 4.5.2024 11:56:32 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 11:52

Bu yıl üçüncü kez organize edilen Uluslararası Helal Turizm Kongresi, 10 Mayıs'ta İzmir'de yapılacak.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Pamukçu, yaptığı açıklamada Uluslararası Helal Turizm Kongresi'ne 36 ülke ve 55 üniversiteden 125 bilim insanı ile 30 sektör profesyonelinin katkı sağlayacağını belirtti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 10-12 Mayıs'ta düzenlenecek uluslararası kongrede 72 bildiri ve 30 sektör temsilcisinin sunum yapacağını aktaran Pamukçu, kongreye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) destek sağladığına işaret etti.

Helal turizmin, dini vecibelerini yerine getirmede hassasiyet gösteren turistlerin konaklama, seyahat, rekreasyon, ulaşım gibi turizm faaliyetlerinden doğan ihtiyaçlarını İslami kural ve inanışlarına uygun bir şekilde karşılanması olarak tanımlanabileceğini bildiren Pamukçu, mütedeyyin turistlerin inanç turizmi dışındaki turistik faaliyetlere de katılım göstermeye başlamasının Türkiye'nin sahip olduğu turistik ve ekonomik potansiyeli artırdığına işaret etti.

Kongre oturumlarında helal turizmin sertifikasyon, teknoloji, finans, pazarlama, çevre, sürdürülebilirlik, kültür, rehberlik, gıda, turist beklentileri ve yenilikçi fikirler açısından ele alınacağı ifade eden Pamukçu, tüm paydaşların bilgi ve deneyimlerini aktaracağı paneller ve ikili iş görüşmeleriyle zengin bir program hazırlandığını kaydetti.

Pamukçu, yakın gelecekte "Uluslararası Müslüman Dostu Turizm Zirvesi"ni de Türkiye'de organize etme hedeflerinin bulunduğunu bildirdi.

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