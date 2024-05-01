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EKONOMİ

Nijerya'da yakıt krizi büyüyor

Nijerya’da yakıt krizi büyüyor
Yayınlanma Tarihi: 1.5.2024 08:57:23 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 08:57

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da geçen hafta başlayan yakıt krizi büyümeye devam ediyor.

Ülkede geçen haftadan bu yana bilinmeyen bir nedenle başlayan yakıt krizi, başkent Abuja ve ticaret merkezi Lagos dahil olmak üzere birçok eyaleti etkiledi.

Nijerya'da birçok benzin istasyonu kapanırken, araçlar, açık benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaşanan yakıt kıtlığı nedeniyle ulaşım ücretlerine de zam geldi.

Nijerya Temsilciler Meclisi, devam eden yakıt kıtlığı nedeniyle Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devle Bakanı Heineken Lokpobiri'yi çağırdı.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketinden (NNPC) yapılan açıklamada, ülkedeki sınırlı benzin mevcudiyetinin lojistik sorunlardan kaynaklandığı ve bu problemlerin giderildiği belirtilmişti.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

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Etiketler Afrika Abuja Lagos Heineken Lokpobiri Nijerya Nijerya Temsilciler Meclisi Nijerya Ulusal Petrol Şirketin

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