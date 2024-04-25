Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Japon hükümeti, değer kaybeden yen karşısında müdahaleye hazır olduğunu bildirdi
EKONOMİ

Japon hükümeti, değer kaybeden yen karşısında müdahaleye hazır olduğunu bildirdi

Japonya'da hükümet, dolar karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeni karşısında, "uygun müdahaleye" hazır olduğunu bildirdi.

Japon hükümeti, değer kaybeden yen karşısında müdahaleye hazır olduğunu bildirdi
Yayınlanma Tarihi: 25.4.2024 09:56:21 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 09:56

Japon yeninin dolar karşısındaki gerileyişi, hükümet ile Japon finansal otoritelerini endişelendiriyor.

Dolar/yen paritesi dün dolar karşısında 1990'dan bu yana ilk kez "155" seviyesinin üzerini test ederken, şu sıralarda 155,74 ile son 34 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, meclis konuşmasında, hükümetin yendeki değer kaybı karşısında "uygun hamle yapılacağı" sinyali verdi.

Bakan Suzuki, "Piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buna dayanarak uygun şekilde yanıt verme kararlılığımızda hiçbir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, döviz hareketlerinin ekonomik temelleri yansıtacak şekilde "istikrarlı olması gerektiğini" söyledi.

Hayaşi "Aşırı dalgalanmaların arzu edilmediği görüşündeyiz. Hükümet piyasa gelişmelerini yakından izleyecek ve gerekli tüm adımları atacak." dedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Japon yeni Hayaşi Yoşimasa Japon Suzuki Şuniçi Japonya

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN