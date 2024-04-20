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EKONOMİ

Texas'taki robotik dünya şampiyonasında 17 Türk takımı yarışıyor

Houston'daki George R. Brown Convention Center'da 17-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Texas’taki robotik dünya şampiyonasında 17 Türk takımı yarışıyor
Yayınlanma Tarihi: 20.4.2024 09:59:57 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 09:59
Houston'daki George R. Brown Convention Center'da 17-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, dünyanın onlarca ülkesinden yaklaşık 600 robotik takımı, kendi ürettikleri robotlarla hünerlerini sergiliyor. Geleceğin mühendis adaylarının yer aldığı FRC etkinliğine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 22 bin öğrenci katılırken, Türkiye, 400 öğrenci ile şampiyonada ev sahibi ABD ve Kanada'nın ardından en kalabalık katılıma sahip ülke konumunda bulundu.
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Etiketler Texas Kanada ABD Houston Türkiye George R

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