IMF, Gazze’deki çatışmaların bölge ekonomileri için risk olmaya devam ettiğini belirtti

Uluslararası Para Fonu (IMF) Orta Doğu ve Orta Asya Direktörü Jihad Azour, Orta Doğu'daki bölgesel zorluklara jeopolitik gerilimlerin damgasını vurduğunu belirterek, Gazze ve İsrail'deki çatışmaların, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ekonomileri için aşağı yönlü risk olmaya devam ettiğini söyledi.

Azour, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen basın toplantısında, yüksek belirsizliğin ortasında MENA ekonomileri ile Kafkasya ve Orta Asya (CCA) ekonomileri arasında dengesiz bir toparlanmanın beklendiğini belirtti.

Enflasyonun bölgedeki çoğu ülkede küresel eğilimlerle aynı doğrultuda gerilediğini aktaran Azour, büyüme beklentilerinin bölgeler arasında farklılık gösterdiğine işaret etti.

Azour, Orta Doğu'daki bölgesel zorluklara jeopolitik gerilimlerin damgasını vurduğuna dikkati çekerek, Gazze ve İsrail'deki çatışmaların büyük acılara neden olduğunun altını çizdi.

Kızıldeniz nakliyesindeki kesintiler ve üretim maliyetlerinin, yüksek borç seviyeleri ve artan borçlanma maliyetleriyle ilgili mevcut kırılganlıkları artırdığını kaydeden Azour, bölgedeki büyümenin bu yıl zayıf kalmasının beklendiğini dile getirdi.

Azour, bazı kırılgan ve düşük gelirli ülkelerdeki faaliyetleri de olumsuz etkileyen çatışmaların, potansiyel kalıcı ekonomik etkilerinin bölge için ek bir zorluk olduğunu belirtti.

CCA ekonomilerinin büyümede bir miktar yavaşlamaya rağmen dayanıklılığını sürdürdüğünü ifade eden Azour, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ticaret akışlarının yönünün değiştiğini anımsattı.

Azour, enflasyonun MENA'da birçok ekonomide tarihi eğilime yaklaştığını ifade ederek, CCA ekonomilerinin çoğunda da enflasyonun hedeflere yakın veya altında kalmasının bazı ülkelere parasal genişleme için alan açtığını kaydetti.

Bölgedeki kırılganlıklara değinen Azour, "Kırılganlıklar hala yüksek, ve normalin üzerinde belirsizlikle artan aşağı yönlü riskler sürüyor. MENA için Gazze ve İsrail'deki çatışmalar, daha fazla tırmanma veya çatışmanın uzaması tehlikesi de dahil olmak üzere önemli bir aşağı yönlü risk olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.