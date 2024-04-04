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EKONOMİ

Nijerya'da açılan Afrika'nın en büyük rafinerisi petrol ürünleri tedarikine başladı

Nijerya’da açılan Afrika’nın en büyük rafinerisi petrol ürünleri tedarikine başladı
Yayınlanma Tarihi: 4.4.2024 09:29:50 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 09:29

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da açılan Afrika kıtasının en büyük petrol rafinerisi olan Dangote Petrol Rafinerisinin yerel pazara petrol ürünleri tedarik etmeye başladığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dangote'nin Grup Yöneticisi Devakumar Edwin, yaptığı açıklamada, rafinerinin yerel pazara dizel ve jet yakıtı sevkiyatına başladığını belirtti.

Ellerinde yüksek miktarda petrol ürünü olduğunu kaydeden Edwin, bu ürünlerin hem deniz hem de kara yoluyla tahliye edildiğini ifade etti.

Edwin, gemilere tipik olarak en az 26 milyon litre yakıt yüklendiğini ve verimliliği en üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

- Afrika en büyük petrol rafinerisi

Afrika'nın en zengin iş adamlardan Nijeryalı Aliko Dangote tarafından ülkenin ticari kenti Lagos'ta inşa ettirilen ve yaklaşık 19 milyar dolara mal olan Dangote Petrol Rafinerisi ocakta üretime başlamıştı.

Dangote Petrol Rafinerisi, ülkenin Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde, Atlantik Okyanusu açıklarında yer alıyor.

Kıtanın en büyük petrol rafinerisi olarak bilinen Dangote, tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının tamamını karşılayabilecek.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.

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Etiketler Nijerya Atlantik Okyanusu Lagos Lekki Afrika Devakumar Aliko Dangote Petrol Rafiner Dangote Petrol Rafinerisi

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