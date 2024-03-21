TÜDKİYEB Başkanı Çelik’ten Dünya Ormancılık Günü mesajı:

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, orman köylülerinin ormanların teminatı olduğunu belirterek, "Orman köylümüzün doğduğu yerde doymasını sağlamak için yöreye uygun kırsal kalkınma projeleriyle desteklenmesi sağlanmalı, hibeler verilmeli." ifadesini kullandı.

Çelik, Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme, kuraklık ve su kaynaklarının giderek azalması gibi insan hayatı açısından son derece önem taşıyan sorunların ortaya çıktığına işaret etti.

Bu kapsamda ormanlara daha fazla önem verilmesi ve bu alanların korunması gerektiğini vurgulayan Çelik, ormanların sürdürülebilirliğinde orman köylülerinin önemli rolü olduğunu belirtti.

Çelik, orman köylülerinin ormanların teminatı olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla orman köylülerinin hayat şartları iyileştirilmeli, kalkınmaları için alternatif çözümler sunulmalı, geçim kaynakları çeşitlendirilmeli. Orman köylümüzün doğduğu yerde doymasını sağlamak için yöreye uygun kırsal kalkınma projeleriyle desteklenmesi sağlanmalı, hibeler verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yangınlara karşı planlı otlatma yapılmalı"

Her yıl orman alanlarının başta yangınlar olmak üzere çeşitli nedenlerle yok olduğunu, orman yangınlarını önlemek için özellikle yaz mevsiminde kolay tutuşabilecek otların temizlemesi gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Orman alanlarının koyun keçi otlatılmasına açılması, olası orman yangınların çıkmasına karşı en etkin çözümlerinden birisidir. Ayrıca koyun ve keçi çobanları ile çoban köpeklerinin varlığı, kundakçılar için de caydırıcılık teşkil edebilmektedir. Ormanların yoğun olduğu bölgelerin koyun ve keçi yetiştiriciliğinin en yaygın olduğu alanlar olduğu göz önüne alındığında, planlı ve kontrollü otlatmanın orman yangınlarını önlemede en önemli faktör olduğunu artık herkes kabul etmelidir. Koyun ve keçilerimiz, yangınlara karşı ormanlarımızın gönüllü itfaiye erleridir."