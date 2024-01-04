Enerjisa Üretim ve Güler Legacy, 11. basketbol kampını Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Üretim ve Güler Legacy, 2019'dan bu yana Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirdikleri basketbol kamplarıyla 2 bini aşkın çocuğun gelişimine katkı sağladı.

Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert Spor Salonu'nda gerçekleşen ve üç gün süren kampta 8-15 yaş grubu 50'den fazla çocuğa temel basketbol eğitimleri verildi. Ayrıca, çocuklara formalar ve basketbol topları dağıtıldı.

Çocuklar için düzenlenen basketbol derslerine, Güler Legacy eğitmenlerinin yanı sına Necati Güler ve Muratcan Güler de eşlik etti.

Kampta çocukların atletik performans ölçümü ve takibi yapılırken, temel motorik özelliklerin geliştirilmesi, basketbol temel duruşu, top hakimiyeti ve dripling, şut mekaniği, savunma, hücum bilgisi, pas çeşitleri, temel oyun kuralları, takımdaşlık, iletişim ve yardımlaşma ile eğitsel oyunların tekniği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi İhsan Erbil Bayçöl, şirket olarak topluma ve çevreye katkı sağlamaya özen gösterdiklerini belirterek, "Özellikle çocuklarımızın geleceğine ve mutluluklarına koyacağımız katkı bizim için çok değerli. Güler Legacy ile başlattığımız basketbol kampları içinde Kahramanmaraş Elbistan'daki bu durağımız, bölgede yaşanan deprem nedeniyle daha özel bir anlam taşıyor. Yaşanan sıkıntıların aşılmasında sporun iyileştirici etkisi olacağına inanıyoruz. Sporu ve basketbolu çocuklarımıza sevdirmek için çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eski milli basketbolcu ve Güler Legacy Kurucusu Muratcan Güler de "Diğer illerde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da çocukların mutluluğuna ortak olabilmek harika. Her çocuğun spora ulaşması, sporla yaşaması ve sporu deneyimleyebilmesi bizim için çok önemli. Çocukları için sporu daha ulaşılabilir bir noktaya taşıma hedefimize ilk günkü heyecanımızla ilerlemeye ve Enerjisa Üretim'le birlikte çocuklara sporu sevdirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.