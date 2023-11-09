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EKONOMİ

Yerli kart TROY'a talep arttı

Türkiye'de geliştirilen teknolojisiyle yerli kart TROY'a ilgi boykotun da etkisiyle arttı

Yerli kart TROY’a talep arttı
Yayınlanma Tarihi: 9.11.2023 12:27:00 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 12:37

Bankalar, 2015'te Bankalararası Kart Merkezi (BKM) öncülüğünde bir araya gelerek yerel kart şeması TROY'u kurdu. Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, 2016 yılında faaliyete geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2020 yılında BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olması sonrası TROY çalışmaları hızlandırıldı. Bu yıl devreye alınan yaygınlaştırma stratejisi ile TROY, hem kullanım hem de kart adedi olarak hızla büyüdü.

TROY logolu yaklaşık 19 milyon kart bulunuyor. TROY, kartlı sistemler alanındaki en güncel teknolojileri destekliyor.

Ekim 2023 itibarıyla TROY'un, banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunurken TROY logolu kartlar yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor. TROY kartlar ile bankaların anlaşmalı olduğu iş yerlerinde taksit yapılabiliyor, puan kazanılabiliyor ve bankaların uyguladığı sadakat programlarından faydalanılabiliyor.

Yurt dışında, kartın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanılabilen TROY kart, banka ve elektronik para kuruluşlarına başvurularak alınabiliyor.

TROY logolu kartlara talebin daha da artması bekleniyor

Teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'un kullanımı, haziran ayına göre 3'e katlandı.

Bankacılık yetkilileri, TROY kart için bankalara olan talebin son haftalarda arttığını belirterek, gerek yeni kart gerekse kart değişiminde TROY logolu kartlara olan talebin gelecek günlerde daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

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