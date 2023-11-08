Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi ekim ayı sonuçları açıklandı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi (TR-METALENDEKS) ekim ayı sonuçlarını Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı.

Buna göre, eylül ayında 128,32 puan olan metal sanayi ihracat miktar endeksi ekimde 127,05 puana, eylülde 151,05 puan olarak hesaplanan ihracat değer endeksi de 144,44 puana geriledi. İhracat birim değer endeksi ise eylüldeki 117,68 puan seviyesinden 113,66 puana düştü.

Veri bülteninde yer alan değerlendirmelere göre, küresel ekonomide sıkı para politikalarının yavaşlatıcı etkileri ekim ayında çok daha belirgin hale geldi. Küresel sanayi PMI verilerinde ABD, Avro bölgesi ve Çin'de gerilemeler görüldü.

İhracat pazarlarındaki fiyat baskısına işaret edilen bültene göre, ihracat birim fiyatları eylül ayında kilogram başına 4,40 dolarken ekim ayında 4,25 dolar oldu.

İhracatta küresel siparişlerde görülen gerileme 20'inci aya taşındı. Sektörün dış satımı ocak-ekim döneminde 10,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

- "İhracatımız bu yıl maalesef yüzde 10'luk düşüşle gidiyor"

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, endeks verilerini değerlendirirken, "14,4 milyar dolar ihracatımız bu yıl maalesef yüzde 10'luk düşüşle gidiyor." dedi.

Bu gerilemenin ana nedenlerinden birinin Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler olduğunu belirten Tecdelioğlu, geçen yıla göre daha az ihracat yaptıklarını çünkü o bölgede bulunan fabrikaların kapasite kullanımlarının hala yüzde 50'ler seviyesinde olduğunu, ciddi sıkıntıların devam ettiğini dile getirdi.

Endeksin veriye ve bilgiye dayalı politikaların nasıl üretilmesi gerektiği, veri ve bilgilerin güncel hayata nasıl yansıdığıyla ilgili bir çalışma olduğunu dile getiren Tecdelioğlu, "Veri ve bilgileri sizlere ve Bakanlığa canlı olarak veriyoruz. Bu veriler sayesinde Bakanlığımızla birlikte sektöre yönelik teşvikler, destekler, organize sanayi bölgeleri, sektörle ilgili konularda sürekli çalışmalar yapıyoruz."

- "Endeks çalışmaları çok değerli ve yol gösterici"

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanı Ali Rıza Oktay da endeks çalışmasının çok değerli ve yol gösterici olduğunu belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak kamu-özel sektör işbirliğinin en güzel örneğini veren iki kuruluş diye düşünüyoruz. Gerçekten ihracatçı birliklerimizle Ticaret Bakanlığı olarak çok düzenli bir araya geliyoruz. Sorunları ve talepleri bizzat dinleyerek önlem almaya çalışıyoruz." dedi.

Oktay, bu çağın veri çağı olduğuna işaret ederek, "Veri çok önemli. Bakanlık olarak İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimizin bu çalışmasını çok değerli buluyoruz. Dünya nereye gidiyor, firmalarımız daha acil önlemler nasıl alabilir, kamu olarak ne gibi önlemler alabiliriz? Zamanında önlem almak önemli. Dolayısıyla endeksin hem bizlere hem de size ışık tutacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ercüment Sarıtaş da sanayi bölgelerinin üçte birinin metal sektörüne ait olduğunu ve Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi'ni çok değerli bulduklarını söyledi.