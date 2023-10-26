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EKONOMİ

Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı için yıllık programını Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 26.10.2023 09:11:06 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 09:10

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 4,4 olurken, ekonominin 2024'te de yüzde 4 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 33 oldu.

Cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2024'te yüzde 3,1 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Programa göre, işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 10,1 olması beklenirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 10,3 olarak kayıtlara geçti.

İhracatın, 2023 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği, gelecek yıl 267 milyar dolara yükseleceği öngörüldü.

İthalatın ise yıl sonunda 367 milyar dolar olacağı, 2024'te 372,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği ve böylece dış ticaret açığının da gelecek yıl için 112 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

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Etiketler Türkiye Hazine Resmi Gazete strateji ve bütçe başkanlığı Cari işlemler açığı 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

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