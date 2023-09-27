Türkiye, günlük 4 milyon metreküp doğal gazı Romanya’ya ihraç edecek

Türkiye 'den Romanya 'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihracatı için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda belirlenen amaçlara emin adımlarla ilerlemeye devam edildiği belirtildi.

Gelecek 3 yılda BOTAŞ'ın Türkiye'nin ihracatçı ilk 10 kuruluşu arasına girmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, "BOTAŞ, bölgenin büyük enerji şirketlerinden OMV Petrom ile önemli bir anlaşmaya imza atmıştır. Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz arzına imkan sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye'den Romanya'ya boru hatları ile doğal gaz ihracatına 1 Ekim'de başlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tarafların doğal gaz ticaretinin yanında iletim, depolama, üretim ve yeşil enerji teknolojileri alanlarında da işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığına işaret edilerek, "Bugüne kadar boru hattı vasıtasıyla bölge ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan'a doğal gaz ihracatına dair önemli anlaşmalar gerçekleştiren BOTAŞ, gaz arzı sağladığı ülkelere Romanya'yı da ekleyerek komşu piyasalarda ve Avrupa'da enerji arz güvenliği ve çeşitliliğine katkısını pekiştirmektedir. Bu kapsamda BOTAŞ, yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirket ile görüşmelerine devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye, Macaristan ile ağustosta, Bulgaristan ile de ocakta doğal gaz ihracatı anlaşması imzalamıştı.