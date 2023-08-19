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EKONOMİ

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda geriledi

Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi haziranda geriledi
Yayınlanma Tarihi: 19.8.2023 10:12:21 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 10:12

İnşaat üretimi aylık bazda Almanya'da yüzde 2,8 ve Fransa'da yüzde 2,5 düştü.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 1 düştü. İnşaat üretimi, 2022'nin haziran ayına göre ise yüzde 0,3 geriledi.

AB'de inşaat üretimi, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,6 düşerken, 2022'nin aynı dönemine göre sabit kaldı.

AB ülkeleri arasında haziranda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 3,6 ile Romanya'da, yüzde 3 ile İsveç'te ve yüzde 2,5 ile de Çekya'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 2,8 ile Almanya'da, yüzde 2,5 ile Fransa'da, yüzde 1,4 ile Macaristan ve Slovakya'da kaydedildi. Yıllık bazda ise inşaat üretimi Slovenya'da yüzde 24,9, Romanya'da yüzde 15,3 ve İspanya'da yüzde 9,5 artarken, Finlandiya'da yüzde 5,2, Macaristan'da yüzde 3,9 ve Avusturya'da yüzde 3,3 düştü.

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Etiketler Avro Bölgesi Almanya Fransa Romanya Macaristan Avrupa İstatistik Ofisi İsveç Çekya Slovakya 2022 Avrupa Birliği Avusturya Finlandiya Slovenya İspanya

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