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EKONOMİ

Enerji ithalatı faturası martta yüzde 30,5 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 azalarak 5 milyar 844 milyon 139 bin dolara geriledi.

Enerji ithalatı faturası martta yüzde 30,5 azaldı
Yayınlanma Tarihi: 28.4.2023 10:40:40 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 10:40

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, martta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 31 milyar 936 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 844 milyon 139 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl mart ayında bu rakam 8 milyar 410 milyon 156 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 30,5 azaldı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5,2 azalarak 2 milyon 528 bin 964 tona geriledi.

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Etiketler Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Ticaret Bakanlığı

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