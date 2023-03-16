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EKONOMİ

TÜSİAD, "Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması" ile genç girişimci adaylarını destekliyor

TÜSİAD, Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması ile genç girişimci adaylarını destekliyor
Yayınlanma Tarihi: 16.3.2023 12:18:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 12:18

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı'nın ilk çağrı dönemi "Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması" ile başlıyor.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Dernek, Türkiye'nin küresel ölçekte güçlü ve rekabetçi bir girişimcilik ekosistemine kavuşması yönünde yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla ülkenin genç potansiyeline yatırım yapmaya devam ediyor.

2011'den beri düzenlenen ve Türkiye'nin 81 ilinden başvuru alan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı, her yıl on binlerce gencin hayatına dokunuyor.

Bu yıl İş Bankası'nın ana sponsorluğunda gerçekleşecek programın ilk çağrı dönemi "Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması" ile başlıyor.
TÜSİAD, 2023 itibarıyla erken aşama girişimcileri fikir, şirketleşme ve büyüme aşamalarına göre özelleştirilmiş "Dönüşümü Başlat!", "Dönüşümü Hızlandır!" ve "Dönüşümü Sürdür!" programları ile destekleyecek.

İlk program kapsamında girişimciliğe adım atmak isteyen gençlere yönelik düzenlenen "Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması"nın başvuruları 14 Mart itibarıyla açıldı.

- Çağrı sürecine 18 ila 30 yaşları arasında tüm gençler 2 ila 5 kişilik ekipler halinde başvurabilecek

11 Nisan'a kadar açık olacak çağrı sürecine, 18 ila 30 yaşları arasında tüm gençler 2 ila 5 kişilik ekipler halinde başvurabilecek.
Yapılacak değerlendirme sonucu seçilen 50 ekibe, "TÜSİAD Dönüşümü Başlat!" platformu üzerinden dijital eğitim ve mentorluk desteği sağlanacak.
İş fikri yarışmasında genel başvuruların yanı sıra bu yıl "afet kaynaklı sorunların çözümüne yönelik" yenilikçi fikirler ayrı bir başlık altında değerlendirilecek.

Dereceye giren ekipler ise fikirlerini geliştirme sürecinde çeşitli ödül ve imkanlardan yararlanacak.

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Etiketler Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği İş Bankası TÜSİAD Dönüşümü Başlat TÜSİAD Türkiye

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