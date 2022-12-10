İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 7 Aralık itibarıyla 13 milyon 187 bin kişinin tatil için tercih ettiği Antalya, 2022 FIFA Dünya Kupası arasında ünlü yerli ve yabancı futbol takımlarının da adresi oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un yanı sıra İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Napoli, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City gibi futbol takımlarını ağırlayan Antalya, yerli ve yabancı golf tutkunlarını da misafir ediyor.

Spor turizminin yanı sıra iş dünyasından, bilimden, akademisyenlerden katılımcıların yer aldığı çok sayıda kongreye de ev sahipliği yapan Antalya'da Avrupa ve Rusya'dan da turist hareketliliği devam ediyor.

"Antalya, en fazla turist ağırlayan şehirlerden biri"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, hazirandan bu yana ciddi bir ilgiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Gerek ana gerekse alternatif pazarlardan beklentinin üzerinde turist geldiğini dile getiren Atmaca, Antalya'nın her milletten ve ülkeden insan ağırladığını belirtti. Kış sezonunda da hareketliliğin sürdüğünü ve bu yaşanan yoğunluğun turizm sektörünü, paydaşlarını memnun ettiğini aktaran Atmaca, sektörde yüzlerin güldüğünü kaydetti.

Kentin sadece güneş, kum, deniz turizmi ile anılmadığına işaret eden Atmaca, "Profesyonel liglerdeki çok sayıda takım bugün Antalya'da kamp yapıyor. Golf ile ilgili sayılarımız gayet iyi. Avrupa'dan ve Rusya'dan uçaklar gelmeye devam ediyor. Doluluk oranları da sevindirici nitelikte. İyi bir kış sezonu geçiyor, hem kongre, hem spor hem de gelen yabancı turist anlamında." diye konuştu.

Kentte yılbaşı hazırlıklarının da başladığını, şehrin ve otellerin süslendiğini anlatan Atmaca, şehrin ve otellerin Noel tatili için rezervasyonların da şu anda iyi durumda olduğunu belirtti. Yılbaşı için birinci sırada iç pazardan, ardından ise Avrupa ve Rusya'dan rezervasyonların geldiğini ifade eden Atmaca, ara tatilde de ciddi bir yerli turisti konuk ettiklerini kaydetti.

Antalya'nın turizmde dünyada bir marka kent haline geldiğini vurgulayan Atmaca, "Antalya, dünyada en fazla turist ağırlayan şehirlerden biri. Birçok rakibimizi geride bıraktık." dedi. Atmaca, turizm sektörünün gelecek yıldan daha da umutlu olduğunu bildirdi. Küresel salgında verilen hizmetin kentin turizmdeki başarısını daha da artırdığına işaret eden Atmaca, "2023 yılı rezervasyonları da gayet güzel gözüküyor, gelecek yılın bu yıldan daha iyi olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.