Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gazını Filyos'a taşıyacak boru hattının 140 kilometresinin tamamlandığını bildirdi. Karadeniz gazını Filyos'a taşıyacak boru serim işlemini gerçekleştiren Castorone Gemisi'nde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gazını Filyos'a taşıyacak boru hattının 140 kilometresinin tamamlandığını bildirdi. Filyos Limanı'na gelen Dönmez, burada gazın karaya çıkarılacağı bölgede yapılan çalışmaları inceledi.

Daha sonra Karadeniz gazını Filyos'a taşıyacak boru serim işlemini gerçekleştiren Castorone Gemisi'ne geçen Dönmez, faaliyetler hakkında bilgi aldı. Dönmez, Filyos Limanı'nda modernizasyon çalışmaları devam eden Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nde brifing aldı. Bakan Dönmez'e, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da eşlik etti.

"Ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı"

Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak'ta Karadeniz gazının karaya çıkacağı noktada ve denizde yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere tekrar sahaya geldiklerini söyledi.

Uzun süredir Doğu Akdeniz'de çalışmalar yapan Oruç Reis Gemisi'ni buradaki ihtiyaçlara binaen Filyos'a çektiklerini belirten Dönmez, "Donanım ve yazılımla alakalı birtakım modernizasyon çalışmaları vardı. Oruç Reis sismik araştırma gemimiz daha çok iki boyutlu sismik araştırmalar yapmak üzere hazırlanmıştı daha önce. Şimdi bu da Barbaros Hayrettin Paşa'da olduğu gibi üç boyutlu sismik araştırma yapabilecek hale geliyor, ekipmanların şu anda montajı devam ediyor. Bir ay içerisinde inşallah buradaki modernizasyon çalışmalarını tamamlayacağız ve yeni görev yerine yollayacağız." diye konuştu.

Dönmez, Sakarya gaz sahasından Filyos'a kadar yapılması gereken 170 kilometrelik boru hattını gerçekleştiren Castorone gemisine de gittiklerini aktararak, "An itibari ile 16 inçlik doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı, yaklaşık 20-25 kilometrelik bir kısmı kaldı. Yardımcı hat olarak dizayn edilen 10 inçlik boru hattının da 32 kilometresi tamamlanmış oldu, planlandığı şekliyle devam ediyor." şeklinde konuştu.

Data ve sinyal hattını çekecek gemilerin de yolda olduğunu dile getiren Dönmez, "An itibari ile denizde 30 gemimiz çalışıyor ve yaklaşık 2 bin 500 çalışan var. Karada çalışanların sayısı 5 bin 500 civarında. Toplamda 8 bin çalışanımız, projede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." dedi.

"Mart ayı içerisinde ilk gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Dönmez, kuyu tamamlama işlemine hem Fatih hem Yavuz hem de Kanuni gemilerinin devam ettiğini belirterek, çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü bildirdi. Gelen gazın rafine edileceği yerde de çalışmaların planlanan şekilde devam ettiğini dile getiren Dönmez, "BOTAŞ'ın ölçüm istasyonu yüzde 80 civarında tamamlanmış durumda. 15 Ekim'de teste hazır hale gelecek. Boru hatlarının da yüzde 70'i tamamlandı, karadaki bu çalışmalar da inşallah kasım ayı içerisinde tamamlanmış olacak. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi inşallah insanımıza, vatandaşımıza Cumhuriyet'imizin 100. yılının ilk çeyreğinde mart ayı içerisinde ilk gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Dönmez, emeği geçen herkese teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Sadece buradaki çalışmalar değil, dünyanın dört bir tarafından bu projede kullanılacak malzemeleri üreten tedarikçilerimiz var. Yeri geliyor Türkiye Petrolleri'nin elemanları o imalatçıların imalathanelerinde, fabrikalarında gece gündüz bu çalışmalara nezaret ediyorlar, sonra da onlar tabii bir lojistik plan çerçevesinde o malzemeleri buraya sevk ediyorlar. O arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum."