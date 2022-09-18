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EKONOMİ

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kalecik Karası Üzüm Festivali'ne katıldı

Yayınlanma Tarihi: 18.9.2022 11:55:34 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 11:55
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kalecik Karası Üzüm Festivali’ne katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 12. Uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivali'nde yer aldı. Kirişci, Ankara'nın Kalecik ilçesindeki festival öncesinde bağ bozumu etkinliğine katıldı, üzüm topladı.

Kirişci, Ankara'nın Kalecik ilçesindeki festival öncesinde bağ bozumu etkinliğine katıldı, üzüm topladı.

Bakan Kirişci, eşi Hanife Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan üreticilerle sohbet etti.

Daha sonra festival alanına gelen Kirişci, kendisine ikram edilen ürünleri tattı.

Kirişci, buradaki bir havuzda şıra yapımı için bekletilen üzümleri, Ankara oyun havası eşliğinde, çocukların da dahil olduğu bir kalabalıkla çiğnedi.

Bakan Kirişci, festival kapsamında en kaliteli üzüm yarışmasında dereceye giren üreticilere de hediye takdim etti.

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Etiketler Kalecik Karası Üzüm Festivali Tarım ve Orman Bakanı Festival

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