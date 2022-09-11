Antalya'nın İbradı ilçesinin 800 rakımlı Ürünlü mahallesinde yetişen siyah incirin hasat dönemi başladı. İncir hasadı yaklaşık 45 gün sürecek.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarına giden üreticiler olgunlaşmaya başlayan incirleri tek tek dalından kopartıyor. Tarlada seçilen incirler boylarına göre ayrılıyor ve satışa sunulmak üzere Antalya haline gönderiliyor. İncir bahçesi sahiplerinden Şenol Yavuz, geçen yıla göre rekoltenin oldukça iyi olduğunu söyledi.

"Rekoltede artış"

Geçen yıl siyah Bursa inciri, beyaz Aydın inciri ve yerli incirler ile yaklaşık 50 ton hasat yapıldığını söyleyen Yavuz, "Köyümüzde son 5 yıldır meyve çeşidi olarak ekim oldukça fazlalaştı. Bizim ektiğimiz Bursa siyah incirinden de eken çiftçilerimiz var. Bunun yanında Ürünlü'nün yerli beyaz inciride bulunmaktadır. Beyaz incir hasadı yaklaşık bir ay önce başladı. Bu yıl yağışlar oldukça iyi geçti. Geçen yıla göre bu yıl yüzde 25 rekolte daha fazla. Beyaz ve siyah incir olarak bu yıl Ürünlü'de yaklaşık 75-80 ton ürün alınacak. İncirlerin 8-10 tanesi yaklaşık bir kilo geliyor. Zirai ilaç kullanmadan üretim yapıyoruz, pazarlama sorunumuz yok" diye konuştu.

İncir hasadı yapan Nefise Yamansoy ise "Sabahın erken saatlerinde arkadaşlarımız ile birlikte incir bahçelerine geliyoruz. Akşama kadar topluyoruz. İncirlerimiz doğaldır. Hassas şekilde topluyoruz. Kasalara boy, boy diziyoruz. Hasadı iki günde, bazen üç günde bir yapıyoruz. Topladıktan sonra Antalya haline gidiyor" dedi.