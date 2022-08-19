Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 25 yıldır gayrı menkul sektöründe faaliyet gösteren İsmail Günay, 17 dönüm tarlaya ektiği bal kabağından yaklaşık 40 ton hasat yapacağını ve 250 bin TL gelir elde edeceğini söyledi. Günay, gayrı menkul sektörünü bırakıp daha karlı olan tarıma yöneleceğini ifade etti.

Kdz. Ereğli ilçesinde 3 çocuk babası İsmail Günay (48), Soğanlıyörük Köyü'nde yaklaşık 17 dönüm tarlaya bal kabağı ve deneme amaçlı karpuz, kavun, patlıcan, biber ve domates ekti. Karadeniz bölgesinde Karpuz ve Kavun'un yetişip yetişmeyeceğini deneyerek görmek istediğini ve başarılı olduğunu belirten Günay, önümüzdeki yıllarda bu yönde çalışma yapacağını vurguladı. Bu yıl yaklaşık 40 bin TL masraf yaparak bal kabağı ektiğini, herhangi bir afet olmaması durumunda 40 ton hasat beklediğini belirten Günay, bunun da ekonomik olarak getirisinin yaklaşık 250 bin TL olacağını söyledi.

Amacı gençlere örnek olmak

Gençlere örnek olmak için tarıma yöneldiğini belirten Günay; "Tarlamızda bu sene deneme amaçlı kavun, karpuz yaptık, başarılı olduk. Çok azdı ama güzeldi. Patlıcan, sakız kabağı yaptık, onlarda güzel oldu. Biber çeşitlerimiz var, onlarda güzel oldu. Ana temada bal kabağı yaptık. Allak kaza bela vermezse 40 ton civarında beklentimiz var. Tamamen organik. Bir gram zirai ilaç sokmadık tarlaya. Bölgeye örnek olmak için tarıma girdik. Çok şehir gezdik. Bizim burada halk çocuğunu everebilmek için tarla satıyor. Oysa Bilecik Söğüt Çaltı'da insanlar sadece tarım yaparak lüks arabalara biniyor, çocuklarına kiloyla altın takıyor."





"Tarımda ki kazanç şu anda hiçbir sektörde yok"

Asıl işinin gayri menkul sektörü olduğunu belirten Günay, Subaşı mevkisinde 42 dönüme bir proje hazırladığını, gerekli onayı alması durumunda tamamen tarıma yöneleceğini ifade etti.

Günay konuşmasında; "Asıl işim gayrı menkul sektörü. Bu arazinin yaklaşık 15 dönümü bal kabağı. 40 ton civarında hasat yapacağız gibi görünüyor. Şu anda bir hastalık yok çok şükür. Önümüzdeki günler ne gösterir bilemiyorum. Bölge göç veriyor, araziler bomboş. Domates yaptık örnek olmak için, başarılı olduk ama insanlara örnek olmakta başarılı olamadık. Bu sene başarılı olur muyuz bilmiyorum. Ben hasat anlamında kendimi başarılı görüyorum ama eğitebilir miyiz, eğitici olabilir miyiz bilmiyorum. Sizin sayenizde insanlara örnek olabilmek için çabalıyorum. Bunun Ereğli'de bal kabağı, sakız kabağı, patlıcan, domates, biber, kavun, karpuz, salatalık ticareti, ekimi, biçimi yapılabilir. Bu işlerden de insanlar evine bakabilir inancındayım ve iddialıyım.

Gördüğünüz araziler komple bomboş, en yakın çevrede 500 metrelik arazide bir tane ekin tarla yok ondan sonra pahalılık... Karşıda Danışmentli Köyü var. Buradan görüyoruz, araziler bomboş. Bu kadar verimli araziler bomboşken fiyatların artmaması mümkün değil. Köylü, yoğurdu, yumurtayı, tavuğu çarşıdan alır hale gelmiş. Halk eğitilecek, tarım personeli köy köy gezecek, insanlara tarımı, hayvancılığı, arıcılığı tek tek anlatacak. Başka çözümü yok. Eğitimle bu iş çözülür, başka türlü çözülmez. İstediği kadar hal yasası çıkarsınlar, istediği kadar toptancı yasası çıkarsınlar, temel üretimden başlar. Ben tarlaya 40 bin TL'ye kadar para harcadım şu ana kadar. Kendim traktörümle uğraşsaydım 15bin TL'ye komple biterdi. Rast giderse 250 bin TL civarında bir rekolte bekliyoruz buradan. Fiyatlar daha yüksek olursa 300 olur, 350 olur ya da 150 bin TL olur, çok önemli değil. 40 bin TL harcayıp 150 bin TL para kazanmak çok büyük para.

Aydınlar çayında 42 dönüm bir yer var. Oraya dosya hazırladım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan randevu talep ettik. Alabilirsek 42 dönüm alanda profesyonel tarım yapmak istiyorum. 1 milyon TL para kazanır 42 dönüm. Gayrimenkul şu anda para kazandırmıyor zarar ediyoruz. Eğer 42 dönüm araziyi alabilirsek ben inşaat ve gayrimenkul sektöründen çekileceğim. Çünkü tarımda olan para hiçbir sektörde yok. Devletin mazot, gübre, tohum desteği, her türlü desteklemesi var. Proje yaparsan avlulama, sulama, ekipman desteği var. Oysaki gayrimenkul sektöründe kazancımızın %50'sini devlete veriyoruz. Tarımda olan kazanç vergisiz kazanç, hiçbir sektörde yok. Bütün gençlerin tarıma yönelmesini tavsiye ediyorum. İnternette oyun oynamak yerine tarımsal konuları araştırmalarını tavsiye ederim."