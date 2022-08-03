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EKONOMİ

Enflasyon rakamları açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 03.08.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 10:19
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 2,37 artarken yıllık bazda yüzde 79,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 49,65, yurt içi üretici fiyatları yüzde 97,3 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,37, Yİ-ÜFE yüzde 5,17 yükseldi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 45,72, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 79,6 artış kaydetti.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 70,04, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 144,61 arttı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuzda TÜFE'nin yüzde 3,4 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre haziranda yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanmıştı.

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Etiketler aa finans enflasyon beklenti anketi Türkiye İstatistik Kurumu Yİ-ÜFE TÜFE enflasyon enflasyon artışı yurt Aralık 2021

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