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EKONOMİ

Narenciye ihracatından 7 ayda ülke ekonomisine önemli katkı

Yayınlanma Tarihi: 12.08.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 13:28
Narenciye ihracatından 7 ayda ülke ekonomisine önemli katkı

Ocak-temmuz döneminde narenciye ihracatıyla 'ye 336 milyon dolarlık girdisi sağlandı.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, yaş meyve sebze sektöründe narenciye ihracatının önemli bir noktada bulunduğunu ifade etti.

Her geçen ayda ihracatlarının arttığını dile getiren Kaçmaz, "Geride kalan 7 ayda narenciye ihracatında miktarda yüzde 10 artış görüldü. Geçen yıl 596 bin ton narenciye ihracatı yapılırken bu yıl 656 bin ton narenciye ihracatı gerçekleşti. Bu ülkemize 336 milyon dolarlık girdisi sağladı." diye konuştu.

Kaçmaz, dış satımda, ürün bazında ilk sırada 125 milyon dolarla mandalinanın bulunduğunu, bunu limon, portakal ve greyfurtun takip ettiğini bildirdi.

LİMONDA İHRACAT ÖN İZNİNİN KALDIRILMASI SEVİNÇLE KARŞILANDI

İhracata yaşanan artışın sektör temsilcilerini mutlu ettiğini dile getiren Kaçmaz, şöyle devam etti:

"En çok ihracatımız Federasyonu'na oldu. Bu ülkeye 119 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rusya'yı, , , Romanya ve Polonya takip etti. Bilindiği üzere limon ihracatına ön izin getirilmişti. Bundan dolayı birtakım düşüşler yaşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde limon ihracatında ve ön izin alınması şartı kaldırıldı. Artık ihracatımız normal seyrine gelecektir. Ön izinin kaldırılması sektörde sevinçle karşılanmıştır. Yeni sezon öncesinde narenciyemiz pazarlarda hak ettiği yeri alacaktır."

Kaçmaz, ülke olarak doğal ve kaliteli narenciye ürettikleri belirterek, "Narenciyemiz sahip olduğu özelliklerinden dolayı Avrupa ülkelerinde de talep edilir konumda. Sektörümüz daha iyi noktalara gelecektir." ifadesini kullandı.

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Etiketler ihracat Orman Bakanlığından Türkiye döviz Rusya Tarım Irak Ukrayna

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