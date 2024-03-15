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EĞİTİM

2024 ÖSYM sınav takvimi ile sınavlar ne zaman gerçekleşecek?

2024 ÖSYM sınav takvimi açıklandı. Takvim ile birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri de belli oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adayları sınav tarihlerini araştırıyor. İşte,  "ÖSYM 2024 sınav takvimi ve sınava dair tüm detaylar...

2024 ÖSYM sınav takvimi ile sınavlar ne zaman gerçekleşecek?
Yayınlanma Tarihi: 15.3.2024 12:23:00 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:30

ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurmuştu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

2024 KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,

2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde,

KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde,

KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak. DGS başvuru tarihleri 10 - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs olarak açıklandı.

2024 ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES-1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

ALES-2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

Bu sınava ilişkin başvurular 3 Haziran ile 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

ALES-3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

Bu sınava ilişkin başvurular 1 Ekim ile 9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

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