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EĞİTİM

Afet bölgesindeki çocuklar için 104 hastane sınıfı kuruldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki çocukların eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi için 104 hastane sınıfı kurulduğunu bildirdi.

Afet bölgesindeki çocuklar için 104 hastane sınıfı kuruldu
Yayınlanma Tarihi: 15.3.2023 09:40:34 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 09:40

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeleri için 104 hastane sınıfı kurduk. Her koşulda eğitime devam edeceğiz. Ülkemizin geleceği evlatlarımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer'in paylaşımında, hastane sınıfından görüntüleri içeren bir video da yer aldı. Videoda, Trabzon'dan gönüllü olarak deprem bölgesine gelen okul öncesi öğretmeni Ayşenur Mahmutoğlu'nun açıklamalarına da yer verildi.

Mahmutoğlu, açılan hastane sınıfı sayesinde çocukları birleştirerek onların duygu ve düşüncelerini açığa çıkarabilecekleri bir ortam oluşturulabildiğini ifade etti.

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Etiketler Trabzon depremzede

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