Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “6 Ağustos 2021 tarihinde 5 yaşında okullaşma oranı yüzde 78 iken, bugün itibariyle bunu yüzde 93’e çıkartmış bulunuyoruz” dedi.

Uşak Ortaköy Köy Yaşam Merkezinin açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke geneli ve Uşak'taki eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi.

Bakanlığına bağlı kurumların Uşak'taki yatırımları hakkında bilgiler veren Bakan Mahmut Özer, hayata geçirilen ve devam eden yatırımların hayırlı uğurlu olmasın diledi. Bakanlık olarak okullardaki güçlendirme, yıkım ve yapım çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Bakan Özer, "Deprem kuşağında bulunduğumuz için okullarımızın depreme en dayanıklı binalar ve mümkün olduğunca da toplanma merkezleri olmaları konusunda adımlar atıyoruz. Bu çerçevede Uşak ilimizdeki güçlendirme çalışmalarımızı bu yıl itibariyle bitireceğiz. Uşak'ta planlamaya alınan 40 okulumuzdan 8 tanesinde çalışmalar tamamlandı, 13 tanesinde şuan çalışmalar devam ediyor. Geriye kalanlar için de ilave 100 bin TL'lik bir ödenek ayırarak inşallah Uşak'ta güçlendirmeyle ilgili hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Türkiye genelinde doğalgaza erişimi kalmayan hiçbir okul olmamasını hedefliyoruz. Uşak'ta şuan itibariyle doğalgaza dönüşüm noktasında her hangi bir sorunumuz bulunmuyor" diye konuştu.



"5 yaş okullaşma oranı yüzde 93 oldu"

Bakanlık olarak okul öncesinde okullaşma oranının yükseltilmesine önem verdiklerine işaret eden Özer, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülke sathında 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni anasınıfı yapmak için yola çıktık. Proje başladıktan 1 yıl gibi kısa bir süre bin 50 tane bağımsız anaokulunu hizmete aldık. 6 Ağustos 2021 tarihinde 5 yaşında okullaşma oranı yüzde 78 iken, bugün itibariyle bunu yüzde 93'e çıkartmış bulunuyoruz. Uşak'ta da Valimizin önderliğinde başarılı adımlar atılmış. 5 yaş okullaşma oranı yüzde 65'lerden yüzde 95'ler gibi Türkiye ortalamasının üzerine taşınmış. Bu oranı yüzde 100'e çıkarmak için Uşak'a 6 tane daha anaokulu yapacağız. Bunlardan 1 tanesi çok daha detaylı olan özel bir kurum olacak. Dikilitaş Mahallesi'ndeki okul ve Uşak Lisesi'nin yeniden yapılmasıyla ilgili talepleri de yerine getireceğiz. Belediyemizin desteğiyle çok güzel bir okulu kente kazandıracağız.

"Uşak'a 430 milyonlu eğitim yatırımı"

Okulların yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarına değinen Bakan Özer, şu bilgileri paylaştı:

"Okullarımızı yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için Uşak ilimizin bütçesini artırdık. Gerekirse daha da fazla destek vereceğiz. Bugün itibariyle okullarımızın tüm taleplerini Bakanlık olarak yerine getirmeye başlıyoruz. Uşak ilimizin 100 milyonluk bütçesini yaklaşık 50 milyon liralık malzeme ihtiyacıyla birlikte 430 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Bu yatırımların hizmete alınmasının ardından Uşak ilimizin eğitim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. Uşak eğitim olarak çok iyi bir noktada. Sadece 1 noktada ikili eğitim var. Onu da en kısa zamanda çözüme kavuşturmuş olacağız"