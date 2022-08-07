Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi"nin ağustos sonunda tamamlanacağını ve eylülün ilk haftasında projenin kapanışıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi"nde gelinen son duruma ilişkin kapsamlı değerlendirme toplantısı yapıldı.

En çok önem verilen alan eğitide fırsat eşitliği oldu

Bakan Özer başkanlığındaki toplantıya, bakan yardımcıları Sadri Şensoy, Petek Aşkar, Nazif Yılmaz ve Osman Sezgin, tüm birim amirleri ile 81 ilin milli eğitim müdürleri katıldı.Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, en çok önem verdikleri alanın eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve tüm öğrencilerin bulundukları bölgeden, ailelerinin gelir seviyesinden bağımsız, en nitelikli eğitime erişimlerini sağlamak olduğunu belirtti.

Tüm olanaklar güçlendirildi

Bu amaçla okul öncesi eğitime erişimi artırmaya dönük proje ile "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesinin hayata geçirildiğini kaydeden Özer, dezavantajlı 10 bin ilk ve ortaokulun fiziki imkanlarının iyileştirildiğini, altyapıları, atölyeleri, kütüphaneleri, spor tesislerinin güçlendirildiğini, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin çok kapsamlı eğitimlerden geçirildiğini anlattı.

Özer, velilere yönelik halk eğitimi merkezleri üzerinden eğitimler düzenlendiğini, öğrencilerin de temel becerilerini güçlendirecek eğitimlerin öğretim materyalleri ile desteklendiğini ifade etti. Özer, "3 milyar lira bütçesi olan proje tamamlanmak üzere. Yaklaşık 2,9 milyar liralık bütçemizi tüm sahamızda kullanmış bulunuyoruz. İnşallah ağustos sonuna kadar projeyi nihayetlendireceğiz ve eylülün ilk haftası içinde kapanışıyla ilgili bir değerlendirme toplantısını tüm kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında yapılanlar

Proje kapsamında ders ve ilk yardım araç gereçleri, özel eğitim materyali alımı, öğretmenler odası donanımı, kamera ve güvenlik sistemleri alım ve kurulumu, çevre dostu okullar için geri dönüşüm kovaları ve kompost makineleri temini, küçük onarımların yapılması, spor alanları oluşturulması, etkileşimli tahta, yazıcı ve bilgisayar desteği gibi kalemlerden oluşan işlemler için yaklaşık 2 milyar 900 milyon liralık bütçe planlaması yapıldı. Ders Aletleri Yapım Merkezince yapılacak işler, meslek liselerine sipariş verilecek araçlar ve diğer birimlerce gerçekleştirilecek işlemler ile satın almalar planlandı.

10 bin okulda görev yapan 106 bin 244 öğretmen ve 13 bin 344 yöneticiye dijital okuryazarlık, ölçme değerlendirmede yeni yaklaşımlar, iklim değişikliği ve çevre, ilk yardım gibi alanlarda eğitimler verildi.

Bu okullardaki yaklaşık 2 milyon 700 bin öğrenciye ise ilk yardım, bağımlılıkla mücadele, çevre koruma bilinci, trafik güvenliği ve zeka oyunları gibi konularda eğitim desteği sağlandı.

Tüm öğrencilerin okul sağlığı taramasından geçirildiği proje kapsamında 700 bin veliye ise aile okulu, ilk yardım, akran zorbalığı ve siber zorbalık farkındalığı ve bağımlılıkla mücadele eğitimleri verildi.